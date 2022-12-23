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Yandaş Sabah gazetesi YSK'dan önce seçim tarihi açıkladı

2023 yılında yapılacak genel seçimlerin erkene çekilme ihtimali kulislerde konuşuluyor. Sabah gazetesi yaptığı haberde “Seçim takvimi ortaya çıktı” dedi. Seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağının belirtildiği haberdeki tarih önce çıkarıldı, haber yayılınca yeniden eklendi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:13
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Yandaş Sabah gazetesi YSK'dan önce seçim tarihi açıkladı

Yandaş Sabah gazetesi YSK'dan önce seçim tarihi açıkladı
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Seçimlere giderken öne çıkan 14 Mayıs tarihi, Sabah gazetesinde haber oldu. Bu tarih duyurulduktan kısa süre sonra ilgili bölüm haberden çıkarıldı. Haberin yayılması üzerine tekrar eklendi.

“2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı” denilen haberde, cumhurbaşkanlığı adaylıklarının 12 Nisan’da kesinleşeceği ve milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na 20 Nisan’da teslim edileceği kaydedildi.

Muhalefetin erken seçime ‘Evet’ dememesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanacak kararıyla seçime gidileceği belirtilen haberde şunlar kaydedildi:

“Muhalefet desteği sağlanmazsa cumhurbaşkanının kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi bekleniyor. Bu kararın en geç 13 Mart’a kadar verilip Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde takvim 30 Mart’ta başlayacak, cumhurbaşkanlığı için adaylık gösterme süresi 4 Nisan’da sona erecek.

100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday gösterme tarihi ise 8 Nisan.”

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misafir
23.12.2022 16:07
saraydan haber almışlardır.  
 
Objektif
23.12.2022 15:46
Artık yeter seçim olsa da bu liyakatsizliğe hırsızlığa yolsuzluğa yalana algıya bir son versek  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
23.12.2022 15:36
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası maddeleri açık ve net. Seçimler 18 veya 25 Haziran'da yapılacak. Gerisi boş laf.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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