Yandaş yazar seviyeyi atladı… Diploma tartışmasında ‘Mason’ iddiası

Yandaş yazar Nedim Şener, İBB Başkanı ve CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki iddialarda çıtayı yükseltti. Şener, bu sefer de İmamoğlu’nun diplomasını masonluğa kadar getirdi. Şener, usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlenen 100’den fazla masonun bazıları şu anda önemli noktalarda olduğunu iddia etti. Şener, “İşte bunlardan birisi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu” dedi. Şener’in bu iddiası geçmiş dönemlerde Süleyman Demirel olayını da akıllara getirdi.

NEDİM ŞENER ÇITAYI YÜKSELTTİ

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde tek aday olarak yarışacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında 6 dava açılmıştı. Son davası ise diplomasıyla ilişkiliydi. İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin, Hürriyet yazarı Nedim Şener, çıtayı arşa kadar çıkardı. Şener, yeni bir iddiada daha bulundu. Şener, İmamoğlu’nun mason olduğunu iddia etti.

“BUNLARDAN BİRİSİ DE İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU”

Şener’in ‘Masonların etkisi’ ara başlığıyla başlayan yazısındaki o bölüm ise şu şekilde;

“Dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden gelen isim listesi ve dosyaları, Rektörlüğe gönderilen isim listeleri ve dosyaları İnceleme Komisyonu tarafından incelemeye alındı. Şu ana kadar özellikle mason ve roteryenlerin, iş insanı, avukat, subay, siyasetçi, akademisyen çocuklarından oluşan 100 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlendi. Bazı öğrencilerin mason olduğu bilinen kişileri ve rotary kulüp yöneticilerini ve üyelerini referans gösterdiği de belirlendi.

Usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlenen 100’den fazla kişiden bazıları şu anda büyük holdinglerde yönetici, üniversitede öğretim üyesi, medya çalışanı, yazar ve başka meslek dallarında görev yapıyor. İşte bunlardan birisi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. O da usulsüz yatay geçişle sahip olduğu diplomasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olma hayalleri kuruyor.”

SÜLEYMAN DEMİREL’İN MASONLUK OLAYI

Nedim Şener’in masonluk iddiası ise akıllara 1964 yılında Adalet Partisi’nin genel başkanlığına adaylığını koyan Süleyman Demirel ile diğer aday Sadetin Bilgiç arasındaki yarıştaki masonluk iddialarını akıllara getirdi. Bilgiç taraftarlarının Demirel’in masonluğuyla ilgili olarak dağıttıkları bir belge, siyasi çevrelerde konuşulmaya başlamıştı.



Demirel’e ait olduğu öne sürülen belgelere ilişkin, ‘Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ adını taşıyan ve Türkiye’nin en yüksek mason otoritesi olan Ankara’daki ‘Büyük Loca’nın ikinci adamı Necdet Egeran’dan ‘mason olmadığı’ yolunda bir belge yayınladı. Sadettin Bilgiç taraftarlarının iddialarına bu belgeyle karşılık veren Demirel, seçimleri kazanarak Başbakan oldu.