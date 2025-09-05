Yandaş yazar ünlü siyasetçiyi duvardan duvara vurdu! “Deprem” benzetmesi şoke etti…

CHP İstanbul kongresinin iptal kararı ardından gözler 15 Eylül’de görülecek olan kurultay davasından çıkacak karara döndü. Kurultayın iptal edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak getirilmesi ön görülüyor. Bu noktada Kılıçdaroğlu’nun karşı çıkmaması, parti tabanında sert eleştirilere neden olmuştu. Yandaş kalem Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu için “yatırım yapılmaz, enerjinizi harcamaya değmez” sözleriyle çıkışması dikkat çekti.

YANDAŞ AHMET, KILIÇDAROĞLU'NU YERİN DİBİNE GÖMDÜ

Yandaş kalem Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay üzerinden eleştirilmesini değerlendirdi. Hakan yazısında Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine sokması dikkat çekti. İlk kez bir yandaşın Kılıçdaroğlu’nu eleştiren bir yazı yazması ise dikkat çekti. Hakan’ın köşesindeki “KILIÇDAROĞLU’NA YATIRIM YAPILMAZ” ara başlığında şunları kaleme aldı:

“CHP’yi karıştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu’na yatırım yapmaya kalkanlar varsa... Onlara sesleniyorum: Tabanından örgütüne bütün CHP’nin koro halinde... “Kapı açık. Arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık” dediği birinin CHP’yi karıştırma potansiyeli sıfıra yakındır. Belki biraz can sıkar, belki biraz kaşların çatılmasına yol açar, belki biraz baş ağrıtır. Ama bırakın esaslı bir depremi, hissedilmesi imkânsız bir sarsıntıya bile yol açmaz. Bu bir yatırım tavsiyesidir: Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerine oynamayın. Enerjinizi harcamaya değmez.”

NE YAŞANMIŞTI?

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik mahkeme kararının yankıları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu “tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste”yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i geçici yönetimin başına getirdi. Tekin pazartesi günü ekibiyle beraber il binasına gidecek. CHP’nin kurultay davası ise 15 Eylül’de Ankara’da görülecek.