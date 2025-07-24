Yandaş yazar ünlü siyasi lideri ‘Mossad’cı ilan etti! Jet yanıt geldi…

Yandaş gazete Sabah’ın yazarı Ersin Ramoğlu, bugünkü köşe yazısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ‘Mossad’cı ilan etti. Özdağ ise Ramoğlu’na jet yanıtta bulunarak, “Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu benim MOSSAD’cı olduğumu iddia etmiş. Bu iddiasını ispatlaması için kendisini mahkemeye vereceğim” tepkisinde bulundu.

DERVİŞOĞLU VE ÖZDAĞ’IN SÜREÇ TEPKİSİ YANDAŞI GERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ip atıp daha sonra ‘kurucu önder’ diye hitap ettiği bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ demişti. Tiyatronun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakması ile devam ediyor. Sürece dair en sert tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Ancak bu tepkiler yandaş medya Sabah’ın yazarı Ersin Ramoğlu’nu rahatsız etti.

ÖZDAĞ’I MOSSADCI İLAN ETTİ

Ramoğlu, “Genel seçimde "AKP-MHP faşizmini yıkacağız" diyerek CHP'ye destek verdiniz. Özdağ da bakanlık karşılığında kent uzlaşısına "evet" dedi. Ağır abi ise milletvekilliğini teröristlere borçlu... Bu sözler verilirken şehitlerimizden utanıp, vatan-millet derdine düşmediniz de, ayrıca Bese Hozat adlı teröristin hükümet ortağı olmaya çalışması zorunuza gitmedi de bu teröristin silahını yakması mı zorunuza gitti?” dedi.

Ramoğlu, sözlerinin sonuna doğru Özdağ’ı Mossad’cı ilan etti. Ramoğlu, “MOSSAD'cı Özdağ, sen de cevap ver bakalım...” dedi.

ÖZDAĞ: BU İDDİASINI İSPATLAMASI İÇİN KENDİSİNİ MAHKEMEYE VERECEĞİM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ramoğlu’na jet yanıt vererek, Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu benim MOSSAD’cı olduğumu iddia etmiş. Bu iddiasını ispatlaması için kendisini mahkemeye vereceğim” tepkisinde bulundu.

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu yazısında benim MOSSAD’cı olduğumu iddia etmiş. Bu iddiasını ispatlaması için kendisini mahkemeye vereceğim. Avukatım devletin bütün güvenlik ve istihbarat birimlerinden mahkeme kanalı ile ellerinde böyle bir bilgi olup olmadığının sorulmasını… — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 24, 2025

“MOSSAD’A GİTMEDİM AMA MOSSADCILARLA GÖRÜŞMÜŞ OLABİLİRİM”

17 Aralık 2020’de Haber Global kanalında Jülide Ateş’in programına konuk olan Ümit Özdağ, Mossad’a gitmedim ama Mossadcılarla görüşmüş olabilirim” demişti. Türkgün yazarı ve Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, “Ümit Özdağ’ın CIA-MOSSAD’ın propaganda çalışmalarında hep kullanışlı aparat olması kimseyi şaşırtmamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.