Yandaşlar, Şimşek'e füze attı!

Yandaşların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e eleştirileri devam ediyor. Her zamanki gibi Yeni Şafak, Şimşek’i vururken, bugün AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak’ta topa tuttu. Dilipak, “Her toplum layık olduğu gibi idare olunur” şeklinde tepkide bulundu.

ŞİMŞEK DÖNEMİ EKONOMİ

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli açlık sınırı altında yaşamını geçindirmeye çalışıyor. 2021 yılında ekonomide NAS politikasına geçiş ile dövizdeki artış can alıcı noktaya gelirken, vatandaşı da derinden etkilemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in göreve geldiğinde NAS politikasını bitirerek, faizi yükseltmeye başlamıştı. Şimşek göreve geldiğinde faiz yüzde 8.5 iken, şimdilerde yüzde 46’a geldi. Dolar ise 21.00 TL’den 40.40 TL’ye yükseldi.

YENİ ŞAFAK’I RAHATSIZ ETTİ

Bugünlerde dövizdeki ciddi artış ve faizlerdeki yükseliş ise yandaş medya Yeni Şafak’ı rahatsız etti. İlk olarak faiz artışından ve ekonomide vatandaşın zorluklarını öne çıkaran Yeni Şafak bugünkü Merkez Bankası kararı öncesi yeniden Şimşek’i vurdu.

YİNE VURDU

“Milletin parası faizciye aktı” başlığıyla manşetine taşıyan Yeni Şafak, faizin bütçedeki payı yüzde 17’ye geldiğini ve devletin kasasından faize giden para 1 trilyon 114 milyar liraya ulaşması konusunda bir muhalif gibi tepkide bulundu. Anketler Merkez Bankası’nın bugün 14.00’da yapacağı açıklamada faiz indirimine gitmesini ise tahmin ediyor.

DİLİPAK’TAN ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜRLÜ TEBRİK

Yeni Şafak’ın Şimşek tepkisine AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak’ta katıldı. X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Dilipak, Şimşek’i ironi bir dilde tebrik ederek, şunları söyledi:

“Mehmet Şimşek'i Tebrik etmek gerek.. Ekonomi ve Maliye harika gidiyor. İflaslar çığ gibi. İşsizlik fakirlik kol geziyor. Dolar 40 lira 50 kuruş. Euro 47 lira 75 kuruş. Bir Türk Dünyaya bedeldir, asgari ücret, emekli maaşı kaç para.. Maydonozun demeti kaç lira oldu. Tarlada para etmiyor da, pazarda, Manavda kaç para? Ne sen son ne ben söyleyeyim.. HER TOPLUM LAYIK OLDUĞU GİBİ İDARE OLUNUR.”