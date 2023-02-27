27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı

Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı

Haluk Levent, yarın sabah Fox TV’ye konuk olacağını belirterek “Sorularınız olursa sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 21:44
Takip Et

Yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugun canlı yayına çıkacak

Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
+
Aa
-

Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi haline gelen, Ahbap derneğinin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, bugün sabah saat 09.45’te Fox TV’ye konuk olacak.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Levent, “Daha önceden planlamış olan bir programa katılıyorum yarın sabah. Fox TV de İlker Karagöz ile” dedi.

Levent, 15 günde ne yaptıklarını açıklayacaklarını ifade ederek vatandaşlara şu mesajı verdi:

“Sorularınız olursa yarın sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz. Saat 09.45’te.”

ÇADIR TARTIŞMASI

Ahbap bugün, Kızılay’dan depremin üçüncü gününde çadır satın alması haberiyle gündeme gelmişti. Dernek, Kızılay'dan 2 bin 50 adet çadırı Kızılay'dan 46 milyon lira karşılığında alındığını doğrulamıştı.

Kızılay, çadırları doğrudan deprem bölgesine göndermek yerine sattığı için kamuoyu tarafından eleştirilmişti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise yapılan işi "işbirliği" olarak tanımlayarak ahlaki, akılcı ve yasal olduğunu savunmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
2
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
3
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
4
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
5
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
6
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
7
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Gelinini ve kendisini taciz eden adamı vurdu
﻿Gelinini ve kendisini taciz eden adamı vurdu
﻿Gelinini ve kendisini taciz eden adamı vurdu
﻿Gürültü kavgasında silahlar ateşlendi
﻿Gürültü kavgasında silahlar ateşlendi
﻿Gürültü kavgasında silahlar ateşlendi
﻿Jaylen Brown'dan Philadelphia Sixers taraftarı hakkında flaş açıklama: Çizgiyi aşıyorlar
﻿Jaylen Brown'dan Philadelphia Sixers taraftarı hakkında flaş açıklama: Çizgiyi aşıyorlar
﻿Jaylen Brown'dan Philadelphia Sixers taraftarı hakkında flaş açıklama: Çizgiyi aşıyorlar
﻿Şenol Güneş maçtan sonra ayrılacak 2 futbolcuyu açıkladı
﻿Şenol Güneş maçtan sonra ayrılacak 2 futbolcuyu açıkladı
﻿Şenol Güneş maçtan sonra ayrılacak 2 futbolcuyu açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.