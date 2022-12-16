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  • Yandaşlıkta zirve. Akşener’in haksızlığa karşı çıkmasını bile kıskandılar. CNN canlı yayınında utanmadan canlandırma yap

Yandaşlıkta zirve. Akşener’in haksızlığa karşı çıkmasını bile kıskandılar. CNN canlı yayınında utanmadan canlandırma yaptılar

İYİ Parti lideri Akşener’in İBB Başkanı İmamoğlu’na destek olmasını bile kıskanan yandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:21
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Yandaşlıkta zirve. Akşener’in haksızlığa karşı çıkmasını bile kıskandılar. CNN canlı yayınında utanmadan canlandırma yaptılar

Yandaşlıkta zirve. Akşener’in haksızlığa karşı çıkmasını bile kıskandılar. CNN canlı yayınında utanmadan canlandırma yaptılar
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kararı öğrendikten sonra yanında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarıldı.

CNN Türk ekranlarında bu olay masaya yatırıldı. Akşener'in İmamoğlu'na sarılmasını samimiyetsiz bulan Gazeteci Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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DOĞRUSU..
16.12.2022 15:12
2008 yılı manisa cumhuriyet mitingi HULKİ Cevizoğlu Erdoğanı yerden yere vuruyordu  
 
Üstü açıkta kalan
16.12.2022 15:07
Gülüyor ağlanacak halimize..  
 
Mehmet
16.12.2022 14:58
Hahahahahahahha yeminle 20 dk dır gülüyorum hahahahahshshshsh bu mu yani habercilik-gazetecilik-yorumculuk  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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