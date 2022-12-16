Yandaşlıkta zirve. Akşener’in haksızlığa karşı çıkmasını bile kıskandılar. CNN canlı yayınında utanmadan canlandırma yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kararı öğrendikten sonra yanında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarıldı.

CNN Türk ekranlarında bu olay masaya yatırıldı. Akşener'in İmamoğlu'na sarılmasını samimiyetsiz bulan Gazeteci Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.