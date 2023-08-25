Yangın 3 saatte kontrol altına alındı, 5 hektar küle döndü

İHA'nın haberine göre; yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Ekipler Seferber Oldu

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 10 itfaiye aracı, 5 orman arazözü, havadan ise 2 helikopterle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri de destek verdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.