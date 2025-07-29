Yangın alarmı çaldı! İstanbul’da kamu bunasında yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangın alarmı çaldı! İstanbul’da kamu bunasında yangın

İstanbul Şişli’de bulanan bir kamu binasında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi ile binada yangın alarmı çaldı. İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.

Şişli Belediyesi binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükselmesi nedeniyle yangın sistemi uyarısı devreye girdi.

Bazı çalışanlar alarm çalmasıyla binadan dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi de yapıldı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıkan çalışanlar yeniden binaya döndü.

Yangın alarmı çaldı! İstanbul’da kamu bunasında yangın

Yangın alarmı çaldı! İstanbul’da kamu bunasında yangın

Yangın alarmı çaldı! İstanbul’da kamu bunasında yangın

Yangın alarmı çaldı! İstanbul’da kamu bunasında yangın

Yangın alarmı çaldı! İstanbul’da kamu bunasında yangın

Yangın alarmı çaldı! İstanbul’da kamu bunasında yangın

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