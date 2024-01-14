Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Köşk ilçesi Altıeylül Mahallesi'nde meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi. Edinilen. Duman ve alevleri gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbar sonrasında bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye, çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonunda yangın söndürülürken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması muhtemel ölüm veya yaralanmaların önüne geçerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.