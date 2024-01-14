Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Kök ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Köşk ilçesi Altıeylül Mahallesi'nde meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi. Edinilen. Duman ve alevleri gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbar sonrasında bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye, çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonunda yangın söndürülürken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması muhtemel ölüm veya yaralanmaların önüne geçerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

aw119518-01.jpg

aw119518-02.jpg

aw119518-03.jpg

aw119518-04.jpg

aw119518-05.jpg

Son Haberler
Zam bekleyen emekli saçını başını yolacak 'Uzman isim kötü haberi verdi' Ekonomi
Zam bekleyen emekli saçını başını yolacak 'Uzman isim kötü haberi verdi'
Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı Spor
Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş iddia. Nereden çıktı şimdi bu? Spor
Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş iddia. Nereden çıktı şimdi bu?
Hipertansiyon hastalarının sayısı neden arttı Sağlık
Hipertansiyon hastalarının sayısı neden arttı
Yılmaz: Bankalara toplumsal faydaya göre not verilecek Ekonomi
Yılmaz: Bankalara toplumsal faydaya göre not verilecek
Et ve Süt Kurumu'nun borcu dudak uçuklattı Gündem
Et ve Süt Kurumu'nun borcu dudak uçuklattı
Biden'dan Tayvan'ı şok edecek bağımsızlık açıklaması Dünya
Biden'dan Tayvan'ı şok edecek bağımsızlık açıklaması