Yangın Radar Tepesi'ni fener gibi yaptı. Yaşar Gürsoy Çanakkale'den bildiriyor

Çanakkale'de Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını Radar Tepesi’ne kadar ulaştı. Yaşar Gürsoy Çanakkale’deki yangından son durumu bildiriyor.

Yangın Radar Tepesi'ni fener gibi yaptı. Yaşar Gürsoy Çanakkale'den bildiriyor

Damyeri mevkiinde başlayan ve kısa süre içerisinde Kayadere Köyü’ne ulaşan orman yangını nedeniyle Kayadere, Damyeri, Ulupınar, Belen tahliye edildi. Çan yolu trafiğe kapatılırken yangın Belen Köyü tarafından Radar Tepesi’ne ulaştı. Çok sayıda köyün boşaltıldığı yangına 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesi ile müdahale ediliyor.
Gürsoy’un aktardığına göre, gece nedeniyle helikopterlerin bazılarının çalışamadığını ve yangının hızla aşağıya, kente doğru yayıldığını aktardı.


Yaşar Gürsoy’un çektiği özel görüntülerde, alevlerin radar tepesine ulaştığı görülüyor.

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