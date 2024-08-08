Yangın söndürme helikopterinin enkazı çıkartıldı, parçalar Rusya'ya gönderilecek

Helikopterin parçalarının, TIR ile önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya gönderileceği bildirildi.

Yangına müdahale eden Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken 2 Ağustos'ta düştü. İçindeki 5 kişi, barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Yangın, diğer ekiplerin çabalarıyla kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.

Helikopterin enkazını çıkarmak için Adana ve Ankara'dan özel ekipler ve su altı robotları bölgeye sevk edildi. 200 tonluk vinç kullanılarak, helikopter 38 metrelik derinlikten su yüzeyine çıkartıldı. Ekipler, helikopteri 12 tonluk kaldırma balonlarıyla yüzeye getirip botlarla kıyıya çekti ve ardından vinçle karaya taşıdı.

Sudan çıkarılan helikopterin pervanelerinin kırıldığı ve gövdesinin ciddi şekilde hasar aldığı gözlendi. Enkazın parçalanıp TIR'a yüklenerek önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya gönderileceği ve burada detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi. Helikopter, karada parçalanarak inceleme için hazır hale getirildi.