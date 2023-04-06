6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 3 buçuk yıldır bu ameliyatı bekliyordu. Yangın söndürme sistemi ameliyatı iptal ettirdi

3 buçuk yıldır bu ameliyatı bekliyordu. Yangın söndürme sistemi ameliyatı iptal ettirdi

Avustralya'da böbrek nakli ameliyatı sırasında bir anda çalışan yangın söndürme sistemi, ameliyatı iptal ettirdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 21:59
Takip Et

Yangın söndürme sistemi ameliyatı iptal ettirdi

3 buçuk yıldır bu ameliyatı bekliyordu. Yangın söndürme sistemi ameliyatı iptal ettirdi
+
Aa
-

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'de bulunan Royal Adelaide Hastanesi'nde böbrek ameliyatı yapıldığı esnada "sprinkler" olarak bilinen ve üstten etrafa su püskürten yangın söndürme sistemi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devreye girdi.

3 BUÇUK YILDIR BU NAKLİ BEKLİYORDU

Yaklaşık 14 yıl önce böbrekleriyle ilgili bir rahatsızlık yaşayan, 2019'dan beri diyaliz tedavisi gören ve 3 buçuk yıldır da böbrek nakli bekleyen 53 yaşındaki Frank Lopresto'nın ameliyatı esnasında meydana gelen olayın ardından operasyon iptal edildi. Doktorlar, Lopresto'ya nakledilecek olan böbreğin suyla temas ettiğini ve bu nedenle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

SAĞLIK BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Başarısız olan ameliyatın ardından uyandırılan Lopresto, "Yaşananların bir rüya olduğunu düşündüm" dedi. Güney Avustralya eyaleti Sağlık Bakanı Chris Picton'ın kendisini aradığını ve yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyleyen Lopresto, "Beni nakil listesine öncelikli olarak ekleyeceklerini söylüyorlar. Bunun hakkında ne söyleyebilirim ki? İlerleyen süreçte ne olacağını kim bilebilir?" açıklamasında bulundu. Lopresto, geçtiğimiz yıl kendisine uygun bir böbrek bulunduğunu fakat Covid-19'a yakalandığı için naklin gerçekleşemediğini belirtti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
2
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
3
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
4
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
6
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
7
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.