3 buçuk yıldır bu ameliyatı bekliyordu. Yangın söndürme sistemi ameliyatı iptal ettirdi

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'de bulunan Royal Adelaide Hastanesi'nde böbrek ameliyatı yapıldığı esnada "sprinkler" olarak bilinen ve üstten etrafa su püskürten yangın söndürme sistemi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devreye girdi.

3 BUÇUK YILDIR BU NAKLİ BEKLİYORDU

Yaklaşık 14 yıl önce böbrekleriyle ilgili bir rahatsızlık yaşayan, 2019'dan beri diyaliz tedavisi gören ve 3 buçuk yıldır da böbrek nakli bekleyen 53 yaşındaki Frank Lopresto'nın ameliyatı esnasında meydana gelen olayın ardından operasyon iptal edildi. Doktorlar, Lopresto'ya nakledilecek olan böbreğin suyla temas ettiğini ve bu nedenle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

SAĞLIK BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Başarısız olan ameliyatın ardından uyandırılan Lopresto, "Yaşananların bir rüya olduğunu düşündüm" dedi. Güney Avustralya eyaleti Sağlık Bakanı Chris Picton'ın kendisini aradığını ve yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyleyen Lopresto, "Beni nakil listesine öncelikli olarak ekleyeceklerini söylüyorlar. Bunun hakkında ne söyleyebilirim ki? İlerleyen süreçte ne olacağını kim bilebilir?" açıklamasında bulundu. Lopresto, geçtiğimiz yıl kendisine uygun bir böbrek bulunduğunu fakat Covid-19'a yakalandığı için naklin gerçekleşemediğini belirtti.