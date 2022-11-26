467 milyon nerede? Yangın ve sellerden sonra Erdoğan’ın kararıyla başlatılan bağış kampanyalarında toplandı

Fatih ERGİN - Özel Haber / Yeniçağ

Türkiye 2021 yılında cumhuriyet tarihinin en büyük yangın ve selleri ile karşı karşıya kalmıştı. Akdeniz ve Ege’de orman yangınları, Batı Karadeniz'de ise sel felaketi halkı mağdur etti ve büyük hasara yol açtı.

Yaşanan bu felaketlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile insan yardım kampanyaları başlatıldı.

Söz konusu kampanyalar ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı çok tartışılacak bir yanıt aldı.

Baltacı’nın aldığı yanıttan, toplanan 1.383.492.384 TL'lik bağışın 916.028.346 TL'lik bölümün yangın ve sel afetlerinden zarar gören afetzedeler için afet bölgelerine aktarıldığı, geriye kalan 467.464.038 TL'nin ise akıbetinin meçhul olduğu ortaya çıktı.

Baltacı, “Bu paranın akıbeti de 15 Temmuz şehit aileleri için toplanan yardım parasıyla aynı olmamalıdır. Toplanan bağış paraları son kuruşuna kadar afetzedeler için ve afet bölgesi için harcanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yeniçağ’a yaptığı açıklamada, yangın ve sel bölgelerine aktarılan 916 milyonluk bölümün de ne şekilde harcandığını Baltacı, “Eğer aktarılan bu miktar yol, köprü yapma gibi işlerde kullanıldıysa, bu da yanlıştır. Çünkü bunları yapmak devletin asli görevidir. Bağış paraları ile vatandaşların ihtiyaçları giderilmeliydi” dedi.

Hasan Baltacı’nın konu ile ilgili Meclis’te yaptığı konuşma ise şöyle:

“2021 yılında meydana gelen yangın ve sel afetlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatıldı. Soru önergemize İçişleri Bakanlığının verdiği cevaptan öğrendik ki toplam 1 milyar 383 milyon lira bağış parası toplanmış, ancak bu bağışın sadece 916 milyon lirası afet bölgelerine aktarılmış, geriye 467 milyon lira para kalmış. Şimdi, buradan Bakan Soylu'ya soruyorum: Bu para hâlâ duruyorsa afetzedeleri yeni ev ve iş yerleri için neden borçlandırıyorsunuz? Ve uyarıyorum: Bu paranın akıbeti de 15 Temmuz şehit aileleri için toplanan yardım parasıyla aynı olmamalıdır. Toplanan bağış paraları son kuruşuna kadar afetzedeler için ve afet bölgesi için harcanmalıdır.”

467 MİLYON LİRA NEREYE HARCANMIŞTIR?

Milletvekili Hasan Baltacı ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bu konuyla ilgili yeni bir soru önergesi verdi.

Baltacı soru önergesinde Bakan Soylu’ya şu üç soruyu yöneltti:

Kampanya hesaplarında toplanan 1.383.492.384 Türk Lirası bağışın 916.028.346 Türk Lirası yangın ve sel afetlerinden zarar gören afetzedeler için afet bölgelerine aktarıldı ise kalan 467.464.038 Türk Lirası nereye harcanmıştır?

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören afetzedeler için afet bölgelerine 916.028.346 Türk Lirası aktarıldı ise bu afetlerde evlerini ve işyerlerini kaybeden afetzedeler neden afet borçlandırma senedi imzalatılarak TOKİ aracılığıyla 20 yıl borçlandırılarak ev ve işyeri sahibi yapılmak istenmektedir?

467.464.038 Türk Lirası harcanmamış, kampanya hesaplarında tutuluyor ise afetlerde evlerini ve işyerlerini kaybeden ama TOKİ aracılığıyla 20 yıl borçlandırılarak ev ve işyeri sahibi yapılacak olan afetzedeler için adil bir şekilde kullanılması düşünülmekte midir?