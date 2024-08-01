Yangına giden itfaiye tankeri şarampole devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Gebeli ve Koru köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale eden ekiplere su taşıyan 02 BB 257 plakalı itfaiye tankeri, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaşanan kazada tanker içerisinde bulunan Mahmut Maksut Ö., isimli görevli yaralandı.

Yaralı itfaiye personeli, ihbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.