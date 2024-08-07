Yangına hava müdahalesi gece de sürecek

Kaynak: İHA
Yangına hava müdahalesi gece de sürecek

Aydın’ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy’ de başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’ne ulaşarak geniş bir alana yayılan yangın bölgesinde 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi geniş bir alana yayılarak Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaştı. Ormanlık alana sıçrayan yangın nedeni ile ekipler seferber oldu.

Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme, TOMA, AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler, iş makineleri, tankerler ile müdahale edilirken, havadan 9 uçak, 7 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü.

“Gece havadan iki helikopter müdahale edecek”

Havanın kararması ile birlikte yangına müdahale için 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Gece görüşlü helikopterlerin sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere havadan müdahale ederek kara ekiplerine destek sağlayacağı öğrenildi.

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