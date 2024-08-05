Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı

Yangın İnegöl'ün Sarıpınar Mahallesi'nde çıktıb Samanlıkta çıkan yangın ardından bir eve sıçradı ve büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi

SALDIRIP ENGELLEDİLER

Yangın yerine hemen ulaşan itfaiye ekiplerine, itfaiye hortumunu isteyen mahalle halkından 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırganları engellemek için havaya ateş açmak zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri müdahaleye devam ederken yangın sonucu 1 ev, 2 samanlık yandı.

İtfaiye ekipleri, kendilerine saldıran mahalleliden şikayetçi oldu. Jandarma Komutanlığı ise saldırgan vatandaşların yakalamak için çalışma başlattı.