Yangında ahşap ev alev topuna döndü: Halk seferber oldu

Kaynak: İHA
Yangında ahşap ev alev topuna döndü: Halk seferber oldu

Tokat'ta ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alev topuna dönen evi söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.

Yangında ahşap ev alev topuna döndü: Halk seferber oldu

Tokat'ta tek katlı ahşap ev, çıkan yangında alev topuna döndü.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde Hacı Yusuf Alpak'a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek, ev alev topuna döndü. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Tokat Belediyesi, Güryıldız Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma görevlileri gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

fdfdf.jpg

İlgili Haberler
Tavşanlı alev alev yandı
Tavşanlı alev alev yandı
Aydın'ın ciğerleri yanıyor! Kara haberi Vali verdi: Hızla yayılıyor
Son Haberler
Mağfi Eğilmez yatırımcıları uyardı: Tehlikeli bir dönem Gündem
Mağfi Eğilmez yatırımcıları uyardı: Tehlikeli bir dönem
Kardeşinin mezarı başında intihar etti Gündem
Kardeşinin mezarı başında intihar etti
Mersin’de Göksu Irmağı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti Yerel Haberler
Mersin’de Göksu Irmağı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti
Zehra Güneş'in Atatürk sözleri gündem oldu Spor
Zehra Güneş'in Atatürk sözleri gündem oldu
Bakan Tunç'tan Roblox açıklaması Gündem
Bakan Tunç'tan Roblox açıklaması
Giovanni Guidetti istifa etti Spor
Giovanni Guidetti istifa etti
İsrail'in alıkoyduğu Filistinli cerrah, gördüğü işkenceleri anlattı Dünya
İsrail'in alıkoyduğu Filistinli cerrah, gördüğü işkenceleri anlattı