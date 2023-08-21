Yangında can pazarı. 3. kattan atlayan kadın öldü

Kadıköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında pencere korkuluklarından düşen kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yangında can pazarı. 3. kattan atlayan kadın öldü

Olay 04.15 sularında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin tüm evi sarmasıyla kurtulmak için korkuluklardan aşağı sarkan Cemil A. ve eşi Hatice A. daha fazla tutunamayarak aşağıdaki çardağın üzerine düştü.

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Cemil A. düşmenin etkisiyle yaralanırken durumu ağır olan Hatice A. hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin kızları Şeyma A. kendi çabaları ile merdivenden inerken dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaralı olan Cemil A 'nın da Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Ahmet Ş. "Yangın yanarken biz buradaydık. Yangın başlangıcında ancak o kadının demirlere sarktığını ben görmedim. Fakat yangın bayağı aleviydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi. Cami hocası ile gördük onu" şeklinde konuştu.

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