Yangında eşi ve çocuğunu kaybetmişti: Acılı baba yürekleri dağladı!​​​​​​​

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı binanın 10'uncu katında, 12 Temmuz'da çıkan yangında 17'nci katta oturan Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 46 kişi dumandan etkilendi. Yangında eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi yaralı kurtulan bilgisayar mühendisi Mustafa Şahin'in, hastanede yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı. Serviste tedavisi devam eden Mustafa Şahin, DHA'ya konuştu.

'BEBEĞİMİZİ CAMDAN SARKITTIM'

Şahin, eşinin doğum gününden bir gün önce faciayı yaşadıklarını söyleyerek, "Eşim mutfaktaydı, ben de çocuğumun yanındaydım. Yanıma gelip "Mustafa bir şeyler kokuyor; bir şey yanıyor galiba" dedi. Kapıyı açtığımda, şaft tünelinin oradan siyah dumanlar çıktığını görünce; "yangın var, bebeği al çıkalım" dedim. Kayınvalidem, kayınbabam bizdeydi. Onları önce çıkarttım. Sonra yavaş yavaş aşağıya indik, çok duman yoktu. 10'uncu kata kadar indik. Ama sonrasında çok duman başladı. İnsanlar orada duman olduğu için yığılıp kalmışlardı. Sonra birisi dedi ki "çatıya çıkalım iyi olur." Hemen çatıya doğru koşmaya başladık.

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Orada kayınvalidem ve kayınbabamı bıraktım. Eşim ile biz çıktık yukarıya; ama sonra her yer artık duman olmuştu. Çıkamayacak seviyeye geldik, camı açtık. Biraz orada bekledik. Çok duman olunca ben bebeğimizi eliyle ayağından tutup dışarıya çıkarttım. 22'nci kattaymışız. Ağlıyordu. Sonrasında ne kadar tuttuğumu bilmiyorum, çok zaman kavramı yoktu. En sonunda benim gözüm kararmaya başladı artık öksürmeye, kusmaya başladım. Orada eşime "düşüreceğiz içeriye alalım" dedim. Sonra içeriye aldık. İkimiz camın kenarında öyle bekliyorduk. Bir ara eşimin düştüğünü hatırlıyorum. Sonrasında ben de bayılmışım zaten" dedi.

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'HER YER DUMAN OLMUŞTU'

Şahin, gözünü hastanede açtığını anlatarak, "O zaman fark etmiştim vefat ettiklerini. Yangın sırasında bir ara çok duman olunca dedim ki "eve tekrardan girelim." Eşimi camın oraya bıraktım. Evi aramaya çalıştım ama bulamadım. Camda nefes alıp sonra evlere, dairelere bakıyordum; sadece dairelerin üstünde numara yazıyordu. Sonra bazı yerlerde eşyalar falan vardı, bir iki yerde takılıp düştüğümü hatırlıyorum. Evin içine girsek balkondan daha rahat olurdu ama bulamadık. Evlendikten 1 yıl sonra evi almıştık. Çok hoşumuza gitmişti.

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O günleri düşünüyorum, o kadar mutlu mesuttu eşim. İnşaat sürecinde A blok önce yapılmış, B bloğun inşaatı uzun sürmüş iskanı alınamamış. Bizim dairlerde duvar kağıdı yok. İnşaat sürecinin sıkıntılı olduğundan bahsediyorlardı. Ben müteahhit değilim; şaft tünelinin orada o kabloların olmaması gerektiğini bilemem. Bunları sorgulamadık. Kartalkaya'daki otel yangınından sonra bizim eve yangın tesisatındaki eksikleri tamamlayıp, yangın hortumunu yapmışlardı. Bunun için bir para topladılar. Onları yapmışlardı, sevinmiştik biz. Ama yangında bunlar da çalışmamış" diye konuştu.

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'BİR SÜRÜ ANIMIZIN OLDUĞU YER'

Hastaneden çıktıktan sonra ilk işinin memlekete gidip eşi ve bebeğinin mezarını ziyaret edeceğini söyleyen Mustafa Şahin, "Bir yandan her şeyi satmak istiyorum. Bir yandan da bir sürü anımızın olduğu yer, hatıraların olduğu yer; bırakmak da istemiyorum. Ama o eve şimdi tekrar dönüp nasıl gireceğim onu da bilmiyorum. Olaylar olduktan sonra birilerinin tutuklanmasının çok da bir manası olmuyor maalesef. Artık her şeyde o kadar ihmalkarlıklar oluyor böyle küçük küçük kimse bir şey demiyor. Bunlar sonra bir yerde büyüyüp patlıyor, ondan sonra da tutuklamalar oluyor. Yani istedikleri kadar adam tutuklasınlar; benim karımla oğlum ölmüş, bana olan oldu zaten" ifadelerini kullandı.

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SÖNDÜRME SİSTEMİ ÇALIŞMADI

Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. ve yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklanmıştı. Yangınla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda 26 katlı binanın giriş kısmından çatıya kadar uzanan dikey şaft boşluğunun (elektrik tesisatı aktaran tünel) katlardaki koridora açılan bölümlerinin ahşap kapı ile kapatıldığı, çoğu katlarda şaft boşluğunun depo olarak kullanıldığı, bu yüzden yangın yükünün arttığı, şaft boşluğunda katlar arasında yangın damperi (durdurucu) olmadığı, boşluktan geçen kabloların halojen free (yanmaz kablo) olmadığı ve aynı tava içerisinden götürülmesi nedenle yangının hızla aşağıya ve yukarıya taşındığı belirtildi.

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Raporda, şaft boşluğundaki kabloların, konulan muhtelif malzemelerin ve ahşap kapıların yanmasıyla yangının kat koridorlarına taşındığı, yangın panikbar kapılarının, kendiliğinden kapanmasını sağlayan düzeneğin bulunmaması nedeniyle açık kaldığı, bu şekilde yangının ısı ve dumanının kaçış merdivenlerine taşındığı belirtildi. Katlarda bulunan yangın dolaplarındaki hortumlarla yangına müdahale edilmek istendiği, ancak söndürme sisteminde su olmadığı için bunun yapılamadığı da belirtildi.

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SÖNDÜRME SİSTEMİ İÇİN 8 BİN TL TOPLANMIŞ

Öte yandan site yönetiminin Kartalkaya'daki otel yangınından sonra bütün katlara yangın hortumu yapılması için daire başı 8 bin TL topladığı ve yönetici F.A.'nın 3 Haziran'da, WhatsApp grubuna "Değerli komşularımız; bütün katlara yangın hortumları temini ve montajı yönetimimizce tamamlanmıştır. Kullanmak zorunda kalmamak dileğiyle, bloğumuza hayırlı olsun" mesajı attığı öğrenildi. Soruşturma kapmasında gözaltına alınan F.A., daha sonra serbest bırakılmıştı.