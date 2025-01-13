Yangında her şeyini kaybetmişti! Turabi’nin yeni yarışması belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yangında her şeyini kaybetmişti! Turabi’nin yeni yarışması belli oldu

Los Angeles'taki büyük yangında evi ve arabası küle dönen Turabi’nin Survivor yarışmasına dönmesi bekleniyordu. Turabi'nin yeni yarışacağı yarışma belli oldu.

Survivor’daki tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran uzun bir süredir yurt dışında yaşıyordu. Son olarak Almanya Exatlon adlı yarışmaya katılan Turabi, Los Angelas’taki günlerdir süren yangında her şeyini kaybetti.

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Turabi sosyal medya hesabından her şeyinin yandığını şu sözlerle açıklamıştı: "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SURVİVOR 2025’E KATILMASI BEKLENİYORDU

Almanya Exatlon yarışmasından ayrılan Turabi’nin Survivor 2025 kadrosuna katılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sağlık sorunları sebebiyle yarışmadan ayrılan Turabi kararını verdi. Turabi The Challenge All Stars 5'in prömiyerinde yer aldığını açıkladı.

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