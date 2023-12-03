Yangından kurtarılan köpek suni teneffüs ve kalp masajı ile hayatta kaldı

Artvin’de 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yangından çıkarılan bir köpeğe, mahalle sakinleri önce suni teneffüs, sonra kalp masajı yaparak hayatta tuttu. Ambulansta ise köpeğe oksijen tüpü takıldı.

KAYNAK: İHA
Yangından kurtarılan köpek suni teneffüs ve kalp masajı ile hayatta kaldı

Artvin'in Merkez Dere Mahallesi'ndeki 4 katlı bir evin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

Ekipler hemen alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken binanın ikinci katında bulunun bir köpek dumandan etkilendi. Yangın söndürüldükten sonra binaya vatandaşlar girdi.

Köpeğin evin salonunda hareketsiz yattığını görenler hemen köpeği dışarı çıkardı.

Çevredeki vatandaşlardan Hatice Soytürk, köpeğin nefes alamadığını fark etti ve hemen suni teneffüs ve kalp masajı yaparak köpeği hayata döndürdü.

Bölgede bekleyen ambulansa alınan köpeğe 112 acil sağlık ekiplerince maske takılarak oksijen verildi.
Köpek hayata dönerken, o anlara tanık olan köpeğin sahipleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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