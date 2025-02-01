Yangından son anda kurtarılan adam baygınlık geçirdi

Edinilen bilgiye göre, 3734. Sokak’ta bulunan müstakil evde çıkan yangın sırasında evde bulunan 53 yaşındaki K.Ç. yangını fark edip kendini dışarı atarak kurtulmaya çalıştı. Ancak yangını söndürmek için tekrar eve girmeyi tercih eden K.Ç., yoğun dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ, EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN MÜDAHALE SONRASI TEDAVİ

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kendine gelen K.Ç., ambulansla tedavi edilmek üzere olay yerinden alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından K.Ç.’nin tedavisi, kendi isteği üzerine ambulans içinde gerçekleştirildi.

YANGININ NEDENİ İNCELEMELERLE BELİRLENECEK

Evde sobanın yanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.