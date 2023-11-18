Yangını ezan ile söndürmeye çalıştılar yangın sönmedi

Pakistan’ın Karaçi kentinde çok katlı bir binada çıkan yangının ardından bölge halkının yangını söndürmeye çalışmak yerine ezan okuduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Yangını ezan ile söndürmeye çalıştılar yangın sönmedi

Pakistan’ın Karaçi şehrinde çok katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, binada yaşayanların çoğu kendilerini dışarı attı. Ancak hasta ve yaşlı bazı kişilerin yangında mahsur kaldığı bildirildi. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verirken, itfaiyecilerin olaya müdahale ettiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saat süren müdahalesi sonrası yangın üst katlara sıçramadan ve binayı tamamen kaplamadan söndürüldü.

Ancak bu süreçte içeride yakınları olan kişiler farklı bir yönteme başvurdu. Bina çevresindekiler toplanarak yangını söndürmeye çalışmak yerine ezan okumaya başladı.

YANGIN SIRASINDA VERİLEN TEPKİYE ‘NORMAL’ DEDİLER

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Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoyu ilk paylaşan isim İngiltere’de yaşayan Pakistanlı Imtiaz Mahmood oldu. Mahmood, “Dün Karaçi’de Jail Chowringhee yakınlarındaki bir süpermarkette yangın çıktı. Yangını söndürmek için kolektif bir şekilde ezan okundu. Ancak işe yaramadı” ifadelerini kullandı.

Bazı kişiler ise Pakistan halkına destek oldu ve zor zamanlarda ezan okumanın işe yarayacağını savundu. Halkın, yangın sırasında verdiği tepkinin ‘normal’ olduğunu belirtti.

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