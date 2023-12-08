Yangını son anda fark eden yaşlı çift uykudan zıplayarak kalkıp kaçtı

Yangın, sabaha karşı merkez ilçesine bağlı Muratlar Köyü'nde meydana gelen yangının çıkış nedeni halen belirlenemedi.

64 yaşındaki Rasim Evren'e ait evde yangın çıktı. O esnada evde uyuyan yaşlı karıkoca, durumu fark ederek evden çıktı.

Durumu fark eden komşular yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.