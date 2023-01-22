22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nde yanlayarak yola çıkan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 16:20
Takip Et

Yanlayarak yola çıkan otomobil kazaya karıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
+
Aa
-

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yanlayarak yola çıkan otomobile çarptı. Motosikletteki 2 kişi yola savrulurken, iki otomobil de kazaya karıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 1401 Sokak'tan yanlayarak caddeye çıkan E.A. yönetimindeki 34 VS 5484 plakalı BMV marka otomobile, Sezer Şahin idaresindeki 34 FEJ 762 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sezer Şahin ile kuzeni Ayhan Şahin savruldu, hareket halindeki motosiklet de S.E.'nin sürücülüğünü yaptığı 06 CMN 143 Toyota marka otomobile çarptı. H.G. idaresindeki 34 BR 5199 plakalı Opel marka otomobil de duramayarak, Toyota marka otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayhan Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü E.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.A.'ya drift yaptığı gerekçesiyle para cezası uygulandığı da öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Sezer Şahin, "Marmara yolundan geldiğimiz sırada otomobil sürücüsü ara sokaktan drift yapar şekilde çıktı, aracın arkası bize denk geldi. Arkamda kuzenim vardı. Biz savrulduk" dedi. Şahin, kuzeninin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
3
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.