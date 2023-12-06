Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı

Yanlış ayakkabı seçimi, ayak başparmağında şekil bozukluğuna ve bunyona neden olabileceği bildirildi.

Bunyon, ayak başparmağının iç kısmında ve üstünde oluşan bir şişliktir. Bu şişlik, ayak başparmağının ikinci parmağa doğru eğilmesine neden olduğunun altı çizildi. Bu durum, halluks valgus olarak bildirildi.

Halluks valgus, sadece bir şişlikten ibaret değildir. Ayak başparmağındaki bu eklem, vücudun %30'luk bir yükünü taşır. Bu yüzden, ayak biyomekaniği bozulur.

Ucu sivri, yüksek topuklu ayakkabılar giymek, halluks valgus oluşumuna katkıda bulunur ve mevcut deformiteyi arttırır.

Dar, sivri ve yüksek topuklu ayakkabılar uzun süre giyildiğinde, halluks valgus riski artar. Bu hastalık, kadınlarda ve romatoid artritli hastalarda daha yaygındır. Ayrıca, genetik bir yatkınlık da vardır.

Halluks valgus gelişimini önlemek için, genetik riski olan kişilerin ucu geniş, sivri olmayan ve yumuşak ayakkabılar tercih etmeleri önerilir.

Hastalığın erken evrelerinde, ayakkabı değişikliği ve parmak arası makaraları, gece atelleri, bunyon yastıkçıkları gibi ortezler kullanılabilir. Bunlar, deformitenin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.