Yanlış haberle borsada vurgun iddiası. Halkbank’ın hisseleri bir anda yükselmişti

4 yıldır devam eden Halkbank davasına ilişkin haber ajansı Reuters, "ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’a ABD’de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak tanıyan alt mahkeme kararını iptal etti" şeklinde bir haber geçti. Bunun üzerine Türkiye’deki birçok haber ajansı da aynı haberi servis edince, Halkbank hisseleri yüzde 9,9 yükseldi.

Önceki gün endeks kapanışından önce servis edilen "Halkbank’a ABD’de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak tanıyan alt mahkeme kararını iptal etti" şeklindeki haber Halkbank özelinde tavana yol açtı. Diğer bankacılık endekslerinde de ralliye neden oldu. Kararın böyle olmadığı ve haberin de yanlış olduğu anlaşılınca hisseler ertesi gün çakıldı.

10 Haber.net'ten Nuray Tarhan, haberin dün saat 17.15 sıralarında "HalkBank'ın ABD'deki davadan kurtulduğu" şeklinde sunulmasıyla hisselerin arttığını, böylelikle küçük yatırımcının avlandığı belirtildi.

HABER SONRASI HİSSELER YÜKSELDİ

Haberin duyulması üzerine HalkBank hisseleri Borsa İstanbul’da yüzde 9,9 yükseldi ve 12,55 lira ile tavan oldu. HalkBank’ın yanı sıra hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank da günü yüzde 9,93 değer kazanarak 10,30 TL’den kapattı.

HalkBank’la ilgili bu haber bankacılık endeksinin de günü yüzde 3,60 oranında yükselişle 4,709 puandan tamamlamasına neden oldu.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan piyasalar uzmanı İris Cibre Halkbank’ın Borsa İstanbul’da tüm gün gerçekleşen işlem hacminin 43,1 milyon lot (510 milyon 272 bin 600 TL) olduğunu belirterek, "Bu işlemin yarısı haberin duyulmasından sonraki 17:15-17:30 saatleri arasındaki 15 dakika içinde gerçekleşti. Bunun hacmi de 21,6 milyon lot yani 265 milyon TL değerinde" dedi.

Cibre, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da borsada yine küçük yatırımcıların vurgun yediğine dikkat çekerek, "Tavandan alanlara geçmiş olsun" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ceza yargılamasından muaf olduğu itirazını reddetmişti.