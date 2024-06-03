Yanlış hesap Bağdat'tan döner atasözünün anlamı nedir?

Yanlış hesap Bağdat'tan döner atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin yaptığı ya da yapacağı eylemleri özenle planlanması ve hesaplanması gerektiğinin önemini vurgularken yanlış veya eksik planların sonucunda beklenen başarıyı elde edememe riskine dikkat çekmektedir.

Ayrıca, dikkatli ve ayrıntılı bir planlama sürecinin zaman ve emek kaybını önleyebileceğini de ifade eder.

YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DÖNER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yanlış hesap Bağdat'tan döner, daha özenli olsaydın bugün aynı işleri tekrar yapmak zorunda kalmayacaktın."