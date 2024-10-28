Yanlış ilaç tedavisi uygulandı! Ünlü şarkıcı Adele sağır kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yanlış ilaç tedavisi uygulandı! Ünlü şarkıcı Adele sağır kaldı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, kısmen sağır kaldığını açıkladı.

Yaşadığı kulak enfeksiyonu sebebiyle duyma kaybı yaşadığını ve kısmen sağır kaldığını açıklayan Adele, bu durumun başına gelen acı verici şeyin olduğunu söyledi.

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"Hello", "Rolling in the Deep" ve "Someone Like You" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan İngiliz şarkıcı, kısmen sağır kaldığını duyurdu.

NADİR BİR SU BAKTERİSİ YÜZÜNDEN

Grammy ödüllü şarkıcı zorlu bir tedavi süreci olan ve nadir bir su bakterisinin sebep olduğu hastalık yüzünden kısmen sağır kaldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, Las Vegas'taki Caesars Palace'taki sahne aldığı sırada sağlık sorununu anlattı.

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YANLIŞ İLAÇ TEDAVİSİ

Başına gelen en acı verici şeyin bu olduğunu ifade eden Adele, "Kulak enfeksiyonum var ve oldukça korkunç durumdayım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım" ifadelerini kullandı.

Yanlış ilaç tedavisi nedeniyle de zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Doğumdan daha kötüydü. Nadir görülen bir su bakterisi. Tedavisi çok zor" şeklinde konuştu.

Sol kulağının kısmen sağır kaldığını söyleyen Adele, "Kulağımı birkaç kez kesip atmak istedim" dedi.

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