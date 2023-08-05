Yanlış yumurtalığını aldıkları hastaya küstah yanıt

Denizli’deki özel bir hastanede ameliyat olan kadının yanlış yumurtalığının alındığı iddia edildi. Daha önce de yoğun bakımdaki hastaya eziyet iddialarıyla gündeme gelen özel hastane doktorunun kadına verdiği “Bikini de giymeyiver canım” cevabı tepkilere neden oldu.

KAYNAK: İHA
Yanlış yumurtalığını aldıkları hastaya küstah yanıt

Denizli'de daha önce yoğun bakımdaki hastaya eziyet iddialarıyla gündeme gelen özel hastanede, bir kadının yanlış yumurtalığının alındığı öne sürüldü.

45 yaşındaki H.K.’ya geçen yıl her iki yumurtalığında da kist teşhisi konuldu. Gittiği kamu hastanesinde sol yumurtalığındaki daha büyük olan kistin alınması önerilen H.K., operasyon için Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel hastaneye müracaat etti.

İddiaya göre, özel hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı A.U. tarafından yapılan ameliyat sırasında önem arz etmeyen sağ yumurtalığı alınan H.K., ağrılarının devam etmesi üzerine bir kamu hastanesinde yeniden muayene oldu.

Muayene sırasında sol yumurtalığındaki kistin büyüdüğünü öğrenen kadın, kist bulunan yumurtalığı aldırdığını söylediğinde doktorun kendisine verdiği cevap ile şaşkına döndü.

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YENİDEN AMELİYAT OLDU

Yanlışlıkla yumurtalık yerine risk taşımayan organının alındığını öğrenen H.K., ameliyat olduğu özel hastaneye giderek yaşananları aktardı.

İkinci kez ameliyat masasına yatmak ve ücret ödemek zorunda kalan H.K., vücudunda ortaya çıkan şişlikler için kontrole gitti. Dr. A.U.’nun “Bunlar ne olacak” sorusuna verdiği, “Bikini de giymeyiver canım” cevabı üzerine, konuyu ilgili kurum ve kuruluşlara iletti.

Tüketiciler Birliğine müracaat eden H.K., elindeki bilgi ve belgelerle SGK ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişim başlatarak, suç duyurusu için işlemleri başlattı.

Yanlış yumurtalığının alındığı iddia eden H.K.’nın başvurusu üzerine Denizli’ye gelen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, suçlamaların odağındaki hastane önünde açıklamalarda bulundu.

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Hasta için hukuki ve kamu desteğini sağlamak için Denizli’ye geldiğini söyleyen Mahmut Şahin, “Geçen yıl ameliyat gerçekleşiyor ve sürekli operasyon geçiriyor. Bağırsak açılmadığı için de doktor hastaya, 'Ne zaman canına tak ettiğinde gel ameliyat yapalım' diyor.

Hasta bu dikiş dolayısıyla bir tarafı şiş olarak görünüyor ve doktora durumun ne olacağını soruyor. Doktor ise hastaya 'Bikini giyme ne olacak sanki' diyor.

Doktorun hastaya bakış tavrı genel olarak bundan ibaret. Bu bir tüketici sorunu ama bir cep telefonu, mobilya veya kıyafet sorunu değil, bu bir insan problemidir. İnsana karşı yapılan yanlışlar ve bu durum ise her tıp fakültesinde mezun olan doktor olamaz.” dedi.

"HASTAYA PARA GÖZÜYLE BAKMAK HOŞ DEĞİL"

“Hastaya sadece yürüyen para gözüyle bakmak ve yanlış yaptığı ameliyatın parasını da alması doğru değildir” diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz hastaya paranın iade edilmesini söyledik ama kabul etmediler. Hastaya para gözüyle bakıp, yanlış yapılması hoş değildir. Bu bir ahlak meselesi, bir hastaya 'bikini de giymeyiver canım' denmesi doğru bir söylem mi? Bu tür ahlaksızlığı ise doktor olarak ödüllendirilmemesi gerekiyor. Burada Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için bir kriteri olması gerekir.

Vicdansız insanı doktor yapamazsınız ve sonuç bu oluyor. Hastaya sadece yürüyen para gözüyle bakmak ve yanlış yaptığı ameliyatın parasını da alması doğru değildir. Biz hastaya paranın iade edilmesini söyledik ama kabul etmediler.

Hastaya para gözüyle bakıp, yanlış yapılması hoş değildir. Bu bir ahlak meselesi, bir hastaya 'Bikini de giymeyiver canım' denmesi doğru bir söylem mi. Bu tür ahlaksızlığı ise doktor olarak ödüllendirilmemesi gerekiyor. Burada Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için bir kriteri olması gerekir. Vicdansız insanı doktor yapamazsınız ve sonuç bu oluyor.”

İDDİALARI YALANLADILAR

Yanlış yumurtalığın alınması suçlamasıyla karşı karşıya gelen özel hastane yetkilileri ise hasta H.K. ve Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’in iddialarının gerçek olmadığını savundu.

YATALAK HASTAYA İŞKENCE

Aynı hastane, 2020 yılı ocak ayında yoğun bakımdaki bir hastaya eziyet olayıyla ülke gündemine gelmişti.

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Yatağa bağımlı yaşayan ALS hastası 62 yaşındaki Ayşe Koç’un karnına tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakın servisinden tırnak ya da kesici bir cisimle ‘ATT’ yazıldığı iddia edilmişti.

Yaşlı kadının ailesi, olaydan sonra çektikleri fotoğraflarla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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