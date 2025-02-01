Yaparken bir daha düşünün! Baskında 450 bin TL cezayı yediler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yaparken bir daha düşünün! Baskında 450 bin TL cezayı yediler

Diyarbakır'da ekipler, bir kıraathanede yasak olan horoz dövüştüren 8 kişiye ceza yağdırdı. Orada bulunanlara "kumar oynamak" suçundan toplamda 450 bin TL para cezası uygulandı.

Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenledi.

İzleyici gibi içeri giren ekipler, dövüş başladığı sırada iş yerinin kepengini kaldırarak, baskın yaptı.

O anlar kameraya yansıdı.

Yapılan incelemede iş yerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi.

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Operasyonda 8 şüpheliye "Kumar oynamak" suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

Yaparken bir daha düşünün! Baskında 450 bin TL cezayı yediler

Yaparken bir daha düşünün! Baskında 450 bin TL cezayı yediler

Yaparken bir daha düşünün! Baskında 450 bin TL cezayı yediler

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