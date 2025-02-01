Yaparken bir daha düşünün! Baskında 450 bin TL cezayı yediler

Diyarbakır'da ekipler, bir kıraathanede yasak olan horoz dövüştüren 8 kişiye ceza yağdırdı. Orada bulunanlara "kumar oynamak" suçundan toplamda 450 bin TL para cezası uygulandı.