Yaparsa AKP yapar Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Meşhur söz tarihe karıştı

"Yaparsa AKP yapar" sözü gerçekleşti. AKP, motorine ÖTV düzenlemeleri dışında miktar olarak akaryakıt grubuna bir seferde yapılan en büyük zamma imza atarak motorinin litresine 3 lira 30 kuruş benzinin de litresine de 1 lira 51 kuruş zam yaptı.

3 lira 30 kuruşluk zam sonrası motorin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 54 lira 72 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 54 lira 60 kuruşa, Ankara'da 55 lira 56 kuruşa, İzmir'de 55 lira 91 kuruşa yükseldi.

1 lira 51 kuruşluk zam sonrası benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 51 lira 50 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 51 lira 35 kuruşa, Ankara'da 52 lira 16 kuruşa, İzmir'de 52 lira 49 kuruşa depolara dolduruluyor.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Almadıkları bir canımız kaldı onu da alsınlar tam olsun. Uyanıklar Türkiye'deki araçların yüzde 80'i motorin kullanınca ona okkalı zam, az tüketilen benzine de çıtır zam yaptılar. Bunların yatacak yeri yok. Her akaryakıt zammından sonra 'Ben hep 50 TL'lik alıyorum' diyerek zamları umursamaz tavır sergileyenler şimdi 50 TL'lik alsın da görelim. Litresi 50 TL olan ne benzin kaldı ne de motorin" dedi.



Atık yağ fiyatlarına da zam yapılacağını söyleyen bir başka vatandaş da "Artık İstanbul trafiği yemekhane gibi kokacak. Atıklar yağ fiyatları artacak. Bu yağları toplayanlar içine etil alkol atıp karıştırınca kendi yakıtlarına üretecekler. Han her yerden petrol fışkırıyordu. Hani dünyanın en zengin ülkelerinden biri olacaktık. Hani Almanya bizi kıskanıyordu. Bırakın bu yalanları. Gerçek mi arıyorsunuz. Motorinin litresi 54 lirayı geçti" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise "Hep 1974 yılındaki tüp, yağ kuyruklarından bahsedenler buradaki yakıt kuyruğundan da bahsetsin. O zaman Biz Kıbrıs'ı işgal etmiştik. Ülkemize ABD ambargo uyguluyordu. Yağ da tüp de bulamamamız normaldi. Şimdi ise ambargo yok ama vatandaşta da alacak para yok. Vatandaş aç. Çoğunluk yarı aç yarı tok yaşıyor. Sorun bakalım kaç baba çocuğuna karne hediyesi alamamış. Yazıklar olsun bu ülkeyi yönetenlere" diye konuştu.