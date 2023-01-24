5 yıl içinde birçok kişi işsiz kalacak. Uzmanları 'devrim' olarak tanımladı

Yapay zeka destekli sohbet robotlarının iş dünyasında insanların etkinliğini ortadan kaldırabilir.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; yapay zeka destekli sohbet robotunun geçen yılın sonlarında piyasaya sürülmesi, yapay zekada çağ atlamaya sebep oldu. Uzmanlar yapay zekanın işgücü piyasası üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Bahsi edilen sohbet robotu şiir yazabiliyor, senaryo kurabiliyor ve sınavlara girebiliyor. Bazı yapay zekalar ise müşteri hizmetleri, metin yazarlığı ve hukuk alanındaki bazı işleri hızlı bir biçimde devralabileceğine dair önerilerde bulunulmayı sağladı. Konunun uzmanına göre bu sohbet robotu, beş yıl içinde birçok insanı işsiz bırakabileceğine dikkat çekti.

"İŞ HAYATININ YÜZDE 20'SİNİN YERİNİ ALABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Bir firmada Sosyal Mühendislik Başkanı olarak görev yapan yapay zeka uzmanı Richard DeVere, "ChatGPT'nin iş gücünün yüzde 20'sinin yerini alabileceğine inanıyorum. ChatGPT geçici bir heves değil, yeni bir teknolojik devrim." açıklamalarında bulundu ve DeVere sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece Bitcoin, NFT'ler veya akıllı kontakt lensler gibi yeni bir moda değil. Bu oluyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Bu, insanların otomatik olarak robotların yerini aldığı bir gecede gerçekleşecek bir süreç olmayacak. İlk dalga, günlük işlerine yardımcı olmak için yapay zeka araçlarını kullanan daha az deneyimli insanlardan gelecek."

Birçok şirket "insanların yaptığı işleri otomatikleştirmek" için yapay zeka çözümleri sunuyor. Örneğin bir şirket sınırsız ücretsiz yapay zeka metin yazarlığı vaat ederken, başka bir şirket de insanları mahkemede hız cezalarına karşı savunmak için ChatGPT'yi sohbet robotu kullanıyor.

"HENÜZ İLK AŞAMALARINDAYIZ"

DeVere, teknolojiyi zaten işlerinde kullanan birkaç kişi tanıdığını söyledi ve yapay zeka devriminin henüz başlangıcında olduğumuz konusunda bizi uyardı. Ancak DeVere, teknolojiyle ilgili bazı uyarıların aksine, yaratıcı mesleklerdeki insanların şimdilik, güvende hissetmeleri gerektiğini söyledi.

DeVere, "Yaratıcı mesleklerdeki insanların endişelenmesine gerek yok, bunun yerine gelişmeleri benimsemeleri gerekiyor" dedi.