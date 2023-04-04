Yapay zeka aracı için tehlike çanları. Avrupa’da yasaklanabilir

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, İtalya ChatGPT’yi veri güvenliği endişeleri nedeniyle yasaklamıştı. Bazı Avrupa devletleri de aracı mercek altına aldı.

Bir süre önce ChatGPT kullanıcılarının verilerinin ihlal edildiği ve hassas bilgilerin ortaya çıktığı firma tarafından doğrulanmıştı. Bu yasaklama da bundan sonra gelmişti.

Öte yandan başta Almayan olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri İtalya’nın düzenleyici kuruluşuyla irtibata geçmiş durumda. Görünüşe göre ChatGPT, Avrupa’da mercek altına alınacak.

Almanya’nın Federal Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri Ulrich Kelber, olası bir ChatGPT yasağı hakkında "Prensip olarak Almanya'da da böyle bir eylem mümkündür." sözlerini kullandı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu’ndan bir sözcü yaptığı açıklamada "İtalyan düzenleyici kurumun eylemleri ve kararın temelini anlamak için olayın takipçisiyiz ve bu konuyla ilgili olarak tüm AB veri koruma yetkilileriyle koordinasyon içinde olacağız" dedi.