Yapay zeka cemaate vaaz verdi. Bu da oldu

Haber3’te yer alan bilgilere göre, yapay zeka robotu ChatGPT hayatın her alanına dahil olmaya devam ediyor.

Almanya’da Bavyera'nın Fuerth kasabasındaki tamamen dolu olan St. Paul kilisesinde vaaz veren robot, gelen insanlardan önce ayağa kalkıp Tanrı'ya şükretmelerini istedi.

300’DEN FAZLA KİŞİYE VAAT VERDİ

Projeksiyon aracılığıyla yansıtılan sakallı bir adamın avatarıyla eşleşen ChatGPT sohbet robotu, kilisede bulunan 300'den fazla kişiye vaaz vermeye başladı. İfadesiz ve tekdüze bir ses tonuyla "Sevgili dostlar, burada durup size Almanya'daki Protestanların bu yılki kongresinde ilk yapay zeka vaazını vermek benim için bir onurdur" dedi.

ÖLÜMDEN KORKMAMALARINI SÖYLEDİ

Viyana Üniversitesi'nden ilahiyatçı Jonas Simmerlein tarafından oluşturulan görüntülü yapay zeka hizmeti Vaaz, dualar ve müzik dahil yaklaşık 40 dakika sürdü.

Yapay zeka vaaz esnasında cemaate ölümden korkmamalarını söyledi. Bazı insanlar olayı cep telefonlarıyla video kaydına alırken, bazı kişiler daha eleştirel yaklaştılar.