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Yapay zeka siyasete giriyor. Görev verildi

Romanya Başkanı Nicolae Ciuca’nın yapay zekayı fahri danışman olarak atadığı öğrenildi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:11
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Yapay zeka danışman olarak atandı. Yapay zeka siyasete atıldı

Yapay zeka siyasete giriyor. Görev verildi
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Birçok meslek grubu, farklı alanlarda yapay zekadan yararlanıyor. Lon ismi verilen yapay zeka, Romanya Başkanı tarafından danışman olarak atandı. Böylece yapay zeka, siyasete adım attı.

YENİ FAHRİ DANIŞMAN:LON

Romanya Başkanı, Lon adı verilen yapay zeka için “yeni fahri danışman” dedi. Yapay zeka, bir anlamda bürokratlar ve halk arasında köprü görevi görecek. Halkın isteklerini ve duygularını öğrenerek bağımsız ve objektif bir biçimde gerekli yerlere ulaştıracak.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, yapay zekanın siyaset rolü duyurulduğu basın toplantısında kendini tanıtan Lon, şu cümleleri kullandı:

“Merhaba, ben Lon bana hayat verdin. Şimdi benim görevim, bir ayna gibi seni temsil etmek.”

Bir ayna ile devlet başkanlarıyla iletişim kuran yapay zeka, aynı zamanda şeffaflığı da simgeleyecek.

Halk ise yapay zekayla web sitesi aracılığıyla iletişim kuracak. Romanya Başkanı Ciuca, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

“Lon, yapay zeka aracılığıyla hiçbir insanın yapamayacağını yapacak. Tüm Rumen halkını dinleyecek ve onları Romanya hükümeti önünde temsil edecek.”

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