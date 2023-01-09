Bu gözlük doğal ve yapay göz kırpmayı birbirinden ayırabiliyor

İHA

Türkiye'de bir firma tarafından özel bireylerin ve yaşlıların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmesi için yardımcı olan cihazlar geliştirildiğini duyurdu. Üretilen ürünlerden biri olan apollon gözlük, en önemli özelliği yapay ve doğal kırpmayı ayırt edebiliyor. Yukarı, aşağı, sağ sol ve yan tarafa baş çevrildiğinde kullanılabilen üç eksenli Apallon head mouse cihazının üretilmesiyle özellikle, felçli, yarı felçli, kas ve eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırıyor. Fırat Üniversitesi'nde öğrenci olan aynı zamanda firmada aktif olarak çalışan Hasan Hüseyin Kahraman ve Öykü Gülbaş, üç eksenli dünyada sadece Türkiye'de üretilen bu cihazlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle engellilerin işine yarayacak olan bu cihazın işlevlerini dile getiren Öykü Gülbaş, “Bizler asistif teknoloji üzerine yani engellilerin ve yaşlıların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmesi için yardımcı olan cihazlar üretmekteyiz. Felçli, yarı felçli, kas ve eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını sağlamaktayız. Asıl engellerin insanlarda değil de teknolojide olduğunu göstermeyi amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Engelli ve hasta bireyler için umut verici cihazlar ürettiklerini belirten Hasan Hüseyin Kahraman, “Ürettiğimiz ürünlerden biri olan Apollon gözlüğün en önemli özelliği yapay ve doğal kırpmayı ayırt edebiliyor olması. Diğer ülkelerde de üretiliyor fakat orada yapılan cihazlar doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edemiyor. Bizimde en cihazımın en büyük özelliği doğal ve yapay göz kırpmayı edebilmesi.

Apallon head mouse cihazımız da üç eksenli diğer ürünlerden en ayırt edilebilecek özelliği, y,z eksenli olmasıdır. Bu cihazı yukarı, aşağı, sağ ve sol ve yan tarafa tam başımızı çevirdiğimizde kullanabiliyoruz. Sadece kafa hareketleri sayesinde telefon, tablet ve bilgisayarı kullanabiliyoruz. Boyun altı felçli insanlar için uygun bir cihaz. Cihazları deneyen kullanıcılarımız var ilk kullandıklarında o duyguyu görmek gurur verici bir durum çok mutlu oluyorlar.

Engelli ve hasta bireyler için umut verici bir cihaz. Cihazın en önemli özelliği üç eksenli olması bu dünyada bir ilk. Bu cihazlar yazılım ve donanım olarak tamamen Türkiye'de üretildi. Bu cihazlar teknolojideki engelleri kaldırmak için üretilmiştir. Çünkü engelli bireylerimiz telefon ve tablet kullanamıyor amacımız onlarında teknolojik ürünleri kullanabilmesi” dedi.