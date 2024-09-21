Yapay zeka Fenerbahçe- Galatasaray maçının galibini açıkladı

Trendyol Süper ligin 6. Haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Tüm Türkiye saat 20:00’da başlayacak derbinin sonucunu merak ederken, yapay zekaya derbiyi hangi takımın kazanacağı soruldu.

ChatGPT’ye Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kimin kazanacağı soruldu.

Chat GPT’nin yanıtı ise şu şekilde,

“MOURİNHO SAVUNMA ODAKLI, OKAN BURUK HÜCUMA DAYALI…”

“Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, her zaman olduğu gibi büyük bir taktik savaşı ve fiziki mücadelenin yanı sıra psikolojik bir rekabet barındırıyor. Mourinho ve Okan Buruk gibi iki farklı futbol felsefesine sahip teknik direktörün sahada olacak olması, derbiyi daha da ilgi çekici hale getiriyor. Mourinho’nun savunma odaklı, kompakt oyun yapısı ve Okan Buruk’un hücuma dayalı"

Maçın kilit noktalarından da bahseden ChatGPT, “Bu maçın kilit noktaları: Fenerbahçe’nin savunmadaki disiplinli yapısı ve Dzeko’nun Galatasaray savunmasını ne kadar zorlayacağı. Galatasaray’ın orta sahada Torreira ve Sara gibi iki kesici ile topa hükmedip hücum geçişlerini ne kadar hızlı gerçekleştireceği” dedi.

“FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE”

Yapay zeka maçı yüzde 40’lık bir oranla Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanacağını belirtirken, Galatasaray galibiyetine ise yüzde 35’lik bir oran biçti. Yapay zekaya göre, beraberlik ihtimali ise yüzde 25.

ChatGPT, son olarak oranları şu şekilde verdi,

“Her iki takımın son maçlarını ve genel form grafiklerini inceleyerek şu sonuçlara ulaşabiliriz:

Fenerbahçe’nin galibiyet ihtimali: %40

Galatasaray’ın galibiyet ihtimali: %35

Beraberlik ihtimali: %25”