Yapay Zeka hakemlerin kariyerini tehdit mi ediyor?

Virginia Lynchburg Üniversitesi'nden Prof. John Eric Goff, yapay zekanın spor hakemliğindeki rolünü değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda futbolda VAR, teniste Hawk-Eye, basketbolda akıllı kamera sistemleri gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte:

2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi (SAOT) başarıyla uygulandı

Gol çizgisi teknolojisi tartışmalı pozisyonları ortadan kaldırdı

Tenis ve basketbolda saniyelik kararlar artık teknolojiye emanet

Ancak Prof. Goff'a göre yapay zeka hala önemli sınırlamalara sahip: "Algoritmalar oyuncuların yüz ifadelerini okumak veya el hareketlerini analiz etmek gibi insani yeteneklerden yoksun. Özellikle niyet okuma gerektiren sarı/kırmızı kart kararları için insan hakemler hala vazgeçilmez."

HAKEMLERDE MESLEKİ KAYGILAR ARTIYOR

Goff, teknolojik gelişmelerin hakemler arasında belirsizlik yarattığını belirterek şu tespitlerde bulundu:

VAR ve benzeri sistemlere taraftar adaptasyonu zaman alıyor

Teknolojinin işsizlik tehdidi oluşturması endişesi büyüyor

Ancak yakın gelecekte tamamen robot hakemler beklenmiyor

GELECEK SENARYOLARI: İŞBİRLİĞİ Mİ, YER DEĞİŞTİRME Mİ?

Profesör Goff'un gelecek projeksiyonuna göre:

Kısa vadede: Yapay zeka destekli sistemler hakemlere yardımcı olmaya devam edecek

Orta vadede: Nesnel kararlar (ofsayt, top çizgiyi geçti mi gibi) tamamen teknolojiye devredilebilir

Uzun vadede: İnsan hakemler daha çok oyun yönetimi ve niyet okuma gibi alanlarda uzmanlaşacak

ETİK TARTIŞMALAR VE SPORUN RUHU

Goff son olarak önemli bir uyarıda bulundu: "Sporun dijital simülasyonlara dönüşmesi tehlikesi var. Gerçek oyunların yerini sanal müsabakalar almamalı. Umarım sahada her zaman insan hakemlerimiz olur."

Bu gelişmeler ışığında, spor dünyasının teknolojiyle insan unsuru arasında denge kurma çabası önümüzdeki yıllarda da tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.