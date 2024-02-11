Yapay zeka ile soyarak şantaj yapıyorlar. Masum bir selfie kabusa dönüşüyor

Kaynak: Haber3
Yapay zeka ile soyarak şantaj yapıyorlar. Masum bir selfie kabusa dönüşüyor
İnternetteki dolandırıcıların yeni yöntemi masum bir şekilde çekilen selfieleri bile kabusa çevirmeye başladı. Yapay zeka yardımı ile genç kadınların fotoğrafları toplanarak çırılçıplak bir hale getirilip kadınlara şantaj yapılıyor.

İnternet aleminde her gün yeni bir tuzakla karşımıza çıkan sanal dolandırıcılar şimdi de yapay zeka ile mide bulandıracak bir tuzak kurdu.

İngiltere'de internet şantajcılarının, genç kadınların fotoğraflarını toplayıp, yapay zeka yöntemiyle çırılçıplak soyup sadece masum bir şekilde fotoğraf paylaşan kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı.

The Sun'ın gündeme getirdiği olayda her 3 İngiliz kadından birinin kandırıldığı belirtilirken şantaja uğrayan kadınlardan yaklaşık 100 milyon dolar para istendiği de ifade edildi.

Fotoğrafların kaldırılması için insanlara şantaj yapıldığına vurgu yapılırken, dolandırıcıların masum bir tatil selfiesini pornografik içeriğe çevirdiği de belirtildi.

NASIL ÇIRILÇIPLAK SOYULUR DİYE VİDEOSU BİLE VAR

The Sun gazetesinin haberinde bazı siber dolandırıcıların kadınların sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki kıyafetlerinin nasıl silineceği ve çıplak görünmesi için yapılacakları gösterdiği bir eğitim videosu hazırladıkları da kayıtlara geçti.

Dolandırıcıların özellikle yalnız kadınları kandırdıkları belirtilirken aynı zamanda sahte profil hazırlayarak insanları dolandırdıkları da belirtildi.

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