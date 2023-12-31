Yapay zeka insanlardan daha iyi şiir yazabiliyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Yapay zeka insanlardan daha iyi şiir yazabiliyor
Son zamanlarda, yapay zeka tarafından yazılan şiirler, insanların yazdıklarından ayırt edilemeyecek kadar iyi olmaya başladı.

Bir grup araştırmacı, yapay zeka modeli GPT-3’ü kullanarak, Türkçe şiirler üretti. GPT-3, insanların yazdığı metinlerden öğrenerek, kendi metinlerini oluşturabilen bir model. Araştırmacılar, GPT-3’e Türk şairlerin şiirlerini vererek, modelin Türkçe şiir yazma stilini öğrenmesini sağladı. Sonra, modelden farklı konularda şiirler yazmasını istedi.

Modelin yazdığı şiirler, hem biçim hem de içerik açısından insanların yazdığı şiirlerle benzerlik gösterdi. Model, uyak, ritim, metafor, imge gibi şiirsel unsurları kullanabildi. Ayrıca, model, duygu, düşünce, hayal gibi şiirin özünü oluşturan unsurları da yansıtabildi. Modelin yazdığı şiirler, insanların yazdığı şiirlerle karşılaştırıldığında, fark edilir bir kalite farkı olmadığı görüldü.

Araştırmacılar, yapay zeka tarafından yazılan şiirlerin, insanların yazdıklarını taklit etmekten öte, kendi özgün şiirlerini yaratabildiğini belirtti. Bu da, yapay zekanın, insanların yaratıcılığını aşabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, yapay zeka şiirlerinin, insanların şiir anlayışını ve beğenisini değiştirebileceğini, yeni bir şiir akımı başlatabileceğini söyledi.

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