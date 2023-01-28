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Oxford’lu bilim insanları uyardı: Yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka ve ileride oluşturacağı tehlike konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:50
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Yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir. Bilim insanları uyardı

Oxford’lu bilim insanları uyardı: Yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir
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Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

NTV’de yer alan bilgilere göre, Oxford Üniversitesi’nden Makine Profesörü Michael Osborne, yapay zeka ve ileride oluşturacağı muhtemel tehlike için açıklama yaptı.

Bu açıklamada makine profesörü, Amerika ve Çin arasında yapay zeka alanında büyük bir silahlanma yarışı olduğundan bahsetti.

İNSANLIK TEHLİKEDE

Osberne, ek olarak yapay zekanın kullanımının yanlış kişilerin eline geçtiği durumda ölümcül olabileceğini de açıkladı. Hatta bu alanda en çok yapay zekayı geliştirenin yani insanın tehlikede olduğunu belirtti.

Oxford Üniversitesi’ndeki Michael Cohen adlı bir doktora öğrencisi de yapay zeka ile ilgili birçok açıklamada bulundu. Cohen de konuyla ilgili açıklamaları Michael Osberne’ün düşüncelerini destekler nitelikte oldu. Doktora öğrencisi, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözleri aktardı:

“Bir köpeği ödüllerle eğittiğinizi hayal ederseniz ödül almasına yol açan eylemleri seçmeyi öğrenecektir. Ancak köpek, ödül dolabını bulursa yapmasını istediğimiz şeyi yapmadan ödülleri kendisi alabilir.”

Öte yandan Profesör Michael Osberne ve Michael Cohen, yaptığı açıklamalarda yapay zekanın yüzyıl sonra artacağını ve doğru düzenlemeler uygulandığı takdirde tehlike oluşturmayacağı ve önüne geçileceğini açıkladılar.

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