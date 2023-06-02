The Guardian'ın haberine göre; ABD ordusu bir simülasyon testinde, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir hava kuvvetleri İHA’sı görevini yerine getirmeye yönelik çabalarını engellememesi için operatörü öldürdü.

YAPAY ZEKA KATİL OLDU

ABD Hava Kuvvetleri'nin yapay zeka test ve operasyonlar şefi olan Albay Tucker 'Cinco' Hamilton, Londra'da düzenlenen Future Combat Air and Space Capabilities Zirvesi sırasında, simülasyon testinde yapay zekanın "hedefine ulaşmak için son derece beklenmedik stratejiler" kullandığını söyledi.

Hamilton, yapay zekadan güç alan bir insansız hava aracına düşmanın hava savunma sistemlerini yok etmesinin tavsiye edildiği ve bu emre müdahale eden herkese saldırdığı simüle edilmiş bir testi açıkladı.

"OPERATÖRÜ ÖLDÜRDÜ ÇÜNKÜ..."

Hamilton, "Operatörü öldürdü. Operatörü öldürdü çünkü o kişi, amacını gerçekleştirmesini engelliyordu" dedi ve ekledi:

"Bu sistemi eğittik - 'Hey, operatörü öldürme - bu kötü. Eğer bunu yaparsan puan kaybedersin'. Peki ne yapmaya başladı? Operatörün, hedefi öldürmesini durdurmak amacıyla drone ile iletişim kurmak için kullandığı iletişim kulesini yok etmeye başladı."

GERÇEK HAYATTA KİMSE ÖLMEDİ

Simülasyon dışında hiçbir gerçek kişi zarar görmedi. Hamilton, yapay zekaya güven Konusunda uyardı.

Hamilton, geçtiğimiz yıl Defense IQ ile yaptığı bir röportajda, "Yapay zekaya sahip olmak hoş bir şey değil, geçici bir heves değil, yapay zeka toplumumuzu ve ordumuzu sonsuza dek değiştiriyor" ifadelerini kullandı.