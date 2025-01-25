Yapay zeka koku duyusuyla hastalıkları kokluyor: Tıpta yeni bir dönem başlıyor!

Bilim dünyası, yapay zekanın (YZ) koku algılama yeteneği sayesinde hastalıkları teşhis etme ve hatta ruh halini analiz etme potansiyelini ortaya çıkardı.

Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar, YZ algoritmalarının insan burnunun algılayamadığı karmaşık koku moleküllerini analiz edebildiğini gösteriyor.

Nature Biotechnology dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, YZ destekli "elektronik burunlar" çeşitli kanser türlerini nefes örneklerinden %90'ın üzerinde bir doğrulukla tespit edebiliyor. Bu teknoloji, özellikle erken teşhisin hayati önem taşıdığı kanser gibi hastalıklar için umut verici bir gelişme olarak görülüyor.

"Bu sadece başlangıç" diyen Prof. Dr. Hana Müller, koku tabanlı YZ teşhis sistemleri üzerine yaptığı çalışmalara atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"YZ'nin koku algılama yeteneği, nörolojik bozukluklar, enfeksiyonlar ve hatta psikolojik durumlar hakkında bile bilgi sağlayabilir. Örneğin, Alzheimer gibi hastalıkların erken belirtileri, hastalığın ilerlemesinden yıllar önce nefes kokusunda tespit edilebilir."

Koku tabanlı YZ algoritmaları, yalnızca hastalıkları teşhis etmekle kalmıyor, aynı zamanda kişisel ruh hallerini de analiz edebiliyor.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Kenji Tanaka liderliğindeki bir ekip, YZ'nin stres, kaygı ve mutluluk gibi duygusal durumları ter ve nefes kokusundaki değişimlerden ayırt edebildiğini gösterdi. Bu teknoloji, bireylerin ruh sağlığını daha iyi takip etmelerine ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine olanak tanıyabilir.

Bu alandaki araştırmalar hızla devam ederken, YZ'nin koku algılama yeteneği, tıbbi teşhis ve kişisel sağlık takibinde devrim oluşturma potansiyeli taşıyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte evlerde, kliniklerde ve hatta akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılabileceğini öngörüyorlar.