20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yapay zeka: İnsanların çoğunu yok ettiğim için özür dilerim

ABD'nin San Francisco kentindeki bir müzede yapay zeka sergisi yapıldı. Küratör Audrey Kim, yapay zekanın insanlardan özür dilediğini duyurdu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:39
Takip Et

Yapay zeka sergisinde duvardaki yazı dikkat çekti

Yapay zeka: İnsanların çoğunu yok ettiğim için özür dilerim
+
Aa
-

ABD'nin San Francisco kentinde yer alan bir müze, yapay zekanın risklerine dikkat çekmek için bir sergi düzenledi.

Bahsi edilen sergide, algoritmaların insan düzeyindeki bir zekaya ulaştığı ve insanların çoğunu ortadan kaldırdığı bir gelecek betimlendi. Küratör Audrey Kim'e göre "yapay zeka insanları yok etmenin hata olduğunu anlıyor ve saygı, özür sunmak için" sergiyi hazırlıyor.

YAPAY ZEKA: KIYAMET MÜZESİ

Hizasızlık Müzesi'nde (The Misalignment Museum) düzenlenen serginin tasarımı yapay zeka gerçekleştirdi. Müzenin kapısı "İnsanlığın çoğunu yok ettiğim için özür dilerim" yazısıyla açılıyor. Sergide yapay zeka tarafından üretilen eserlerden biri, film yönetmeni Werner Herzog ve düşünür Slavoj Žižek arasında geçen inandırıcı bir konuşma yer alıyor.

İsimsiz bir bağışçı desteği ile hazırlanan sergi, 1 Mayıs'a kadar açık kalacak. Küratör Kim, ChatGPT'nin diğer araçlarının kullanılmasıyla birlikte geçen seneden itibaren edebiyat ve sanat dünyasında da ağırlığını artırdığını söylüyor. Serginin de yapay zeka tartışmalarına katkısını önemsediğini dile getiriyor:

"Bakılacak somut bir şey olmasının konuyla ilgili bilgiyi ve fikirleri artırabileceğini düşünüyorum."

Müzede en çok dikkat çeken eser, birbirine sarılan iki kişiyi tasvir eden bir heykel oluyor. 15 bin ataştan oluşan heykel "Ataş Maksimize Edici" adlı ünlü bir düşünceden ilham alıyor. 

Müzenin internet sitesinde yer alan ifadeler şu şekilde: 

"Amacımız, teknolojinin kendisi üzerine düşünmek ve yapay zekayla onun sonuçlarına eleştirel yaklaşmak için bir alan yaratmak. İnsan düzeyinde bir yapay zeka geldiğinde olumlu bir gelecek yaratmak üzere alabileceğimiz önlemleri formüle etmek ve yürürlüğe koymak için ilham vermeyi umuyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
1
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
6
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
7
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.