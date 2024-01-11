Yapay Zeka şirketi CEO’su oğlunu öldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Yapay Zeka şirketi CEO’su oğlunu öldürdü
Bengaluru merkezli bir yapay zeka şirketinin CEO'su Suchana Seth’in bavulunda oğlunun cesedi bulunması nedeniyle tutuklandı.

Hindistan'da Bengaluru merkezli bir yapay zeka şirketinin CEO'su olan Suchana Seth, oğlu Goa'nın cesedinin bavulunda bulunması üzerine tutuklandı.

İddiaya göre tüyler ürperten bu olay, 7-8 Ocak gecesi Kuzey Goa'nın Sinquerim beldesinde bulunan birapart otelde gerçekleşti.

Seth'in, oğlunu öldürdükten sonra çocuğun cesedini bavula koyup çağırdığı taksi ile Bengaluru şehrine götürmek istediği sırada polisler tarafından yakalandı.

Seth,’in 2020'deki boşanma sürecinden sonra mahkeme tarafından çocuğunun babasıyla pazar günleri buluşmasına izin vermesi gerektiği belirlendi.

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Polis, gözaltına alınan Seth'nin boşandığını eşine oğlunu göstermediğini söyledi. Çiftin 2010'da evlendikten sonra 2019'da çocukları dünyaya geldi.

Seth, otel görevlilerine Bengaluru şehrine gideceğini söyleyip kendisine taksi çağırmalarını söyledi. Oğlunun cesedini içine koyduğu bavulla otelden çıkış yaptı.

Otelin temizlik görevlileri, kaldığı oteli temizlerken yatak üzerinde kan lekeleri görünce durumu polise aktardı. Polis ekipleri, Seth'i bindiği taksiyi takip ederek gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi babasına teslim edildi. Anne Seth'in cinayeti neden işlediği bilinmiyor.

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