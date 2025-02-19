Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! Puan farkını bile hesapladı

Türkiye'nin kilitlendiği dev derbi öncesi futbol veri sitesi Euro Club Index, ligde şampiyonluğa ulaşacak takıma dair tahminini duyurdu.

EURO CLUB INDEX’İN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Euro Club Index, Süper Lig’de şampiyon olacak takıma dair tahminini açıkladı. Bu tahmine göre, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak takım Galatasaray olacak. Ligdeki en yakın rakibine 4 puan fark atması beklenen Galatasaray’ın 94 puanla şampiyon olacağı öngörülüyor.

FENERBAHÇE 2. SIRADA YER ALACAK

Euro Club Index, Fenerbahçe’nin 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 90 puanla 2. sırada tamamlayacağını tahmin ediyor. Bu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele etmesine rağmen Galatasaray’ın gerisinde kalacağı anlamına geliyor.

BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR AVRUPA POTASINDA

Euro Club Index, Beşiktaş’ın 64 puanla 3. sırada tamamlayacağı ve Avrupa potasında yer alacağı tahmininde bulundu. Ayrıca, Samsunspor’un da Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanacağı ve 4. sırada yer alacağı öngörülüyor.

SÜPER LİG’DEN DÜŞECEK TAKIMLAR

Euro Club Index, Süper Lig’den düşecek takımlar hakkında da tahminde bulundu. Buna göre, Kayserispor, Bodrum FK, Hatayspor ve Adana Demirspor’un Süper Lig’den düşeceği öngörüldü.