Yapay zeka Süper Lig'de yeni sezonu tahmin etti: 3 puan farkla şampiyon!

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu için geri sayım başladı. 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçla başlayacak Süper Lig için Euro Club Index sitesi tarafından bir tahmin yapıldı.

79 PUANLA ŞAMPİYON

Yapay zeka destekli Süper Lig simülasyonuna göre Galatasaray'ın, geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 79 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 43.6 olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alacağı ve 76 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 35.6 olarak gösterildi.

Sezonu 3. sırada bitirecek olan takımın ise Beşiktaş olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlıların 55 puan toplayabileceği tahmin edilirken, şampiyon olma olasılığı yüzde 4.7 olarak belirlendi.

TEKKE'Lİ TRABZON BEŞİNCİ

Süper Lig''in 4. sırasında ise Başakşehir'in yer alacağı öngörülürken, İstanbul ekibinin 53 puan toplayacağı ve şampiyonluk şansının ise yüzde 3.4 olduğu aktarıldı.

Sezona Fatih Tekke yönetiminde hazırlanan Trabzonspor'un ise 51 puanla 5. sırada olacağı, şampiyonluk ihtimalinin ise yüzde 2.6 olduğu kaydedildi.



Geçen sezonun flaş takımlarından Samsunspor'un ise gelecek sezonu 6. tamamlayacağı ve şampiyonluk olasılığının yüzde 1.9 olduğu öngörüldü.

LİGİN YENİ TAKIMLARINA ŞANS VERMEDİ



Küme düşecek takımların ise 39 puanla Eyüpspor, 34 puanla Kocaelispor ve 34 puanla Gençlerbirliği olacağı tahmin edildi.