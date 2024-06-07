Yapay zeka TFF'ye girdi

Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen oturumda, TFF Hakem Akademisi Direktörü Dr. Erden Or ve deneyimli spor yazarı Murat Fevzi Tanırlı konuşmacı olarak katkıda bulundu.

Dr. Erden Or, yapay zekanın hakem eğitimlerinde nasıl kullanıldığını anlatırken karar verme süreçlerinde yapay zekanın objektifliği artırabileceğini vurguladı.

Hakem Akademisi'nin, teknolojiyi yakından takip eden bir kurum olduğunu belirten Or, adil ve şeffaf bir yapı oluşturmanın önemine değindi.

Ayrıca, Akademi bünyesinde geliştirilen psikoteknik laboratuvar, VAR Simülasyon Odası, Hakem Koçluğu projesi ve maç analizi uygulamaları gibi yeniliklerden bahsetti.